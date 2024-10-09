Adıyaman'da PKK operasyonu: 3 zanlı gözaltında
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı. Adreste örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK'ya üye oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste dijital materyaller ele geçirildi. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.