Discord ve Telegram terörüne geçit yok! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Son dönemlerde Telegram ve Discord platformlarında artan şiddet içerikleri için düğmeye basıldı. Tepki çeken paylaşımlar sonrası düzenlenen operasyonla Telegram ve Discord platformlarındaki C31K isimli grup yöneticisi 2 kişi yakalandı.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINACAK

Bu kişilerin çocuk olduğu belirlenirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya muhafaza altına alındıklarını ve psikolog eşliğinde ifadelerinin alınacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya "Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır." dedi ve şöyle devam etti:

"ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA ACIMAYACAĞIZ"

''Arda Bateman''olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır. İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır. Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız.

"SUÇ ODAKLARIYLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

"Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur! İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız!"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X hesabından yaptığı paylaşım | Fotoğraf-A Haber

BAKAN TUNÇ DUYURDU! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.

"YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANACAK"

Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir.

"SUÇLA MÜCADELEDE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz."