AK Parti'de "yeni anayasa çalıştayı" için geri sayım! Yarın yapılacak
AK Parti'nin "yeni anayasa çalıştayı"nin ilki yarın parti genel merkezinde yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlenecek olan çalıştayda akademisyenler ve siyaset bilimciler de katılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlenecek "yeni anayasa çalıştayı"nın ilki yarın yapılacak.
ÇALIŞTAY ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek çalıştaya, akademisyenler ve siyaset bilimciler katılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek çalıştay öncesi, Hayati Yazıcı basın toplantısı düzenleyecek.
"ANAYASA YAPIMININ YOL HARİTASI NASIL OLMALI?"
Yazıcı, çalıştayın içeriğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, çalıştayın uzmanların bir masa etrafında müzakeresiyle olacağını belirterek, şunları kaydetmişti:
"Bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların görüşü ve önerilerini alacağız. Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı? Yöntemi ne olmalı? AK Parti'nin bundaki rolü nedir? Nihayet tasarlanan anayasanın mimarisi ve bu mimariye uygun şekillenmesine varıncaya kadar bu konuları müzakere edeceğiz. Sonra bunları rapora dönüştürüp, partimizin yetkili organlarına sunacağız."