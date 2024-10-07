AK Parti MYK toplandı! Ana gündem Gazze ve Lübnan

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.20'de başladı.

ANA GÜNDEM GAZZE VE LÜBNAN

İsrail'in saldırganlığının ardından yükselen tansiyon. Meclis'te bakanların yapacağı bilgilendirme ve süren kongre süreci. Erdoğan kurmaylarıyla gündemi değerlendirecek.

Toplantıda acil ateşkesin sağlanması, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı çözüm için atılacak diplomasi adımları masada olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE GÜNDEMDE

Ekonomi de AK Parti'nin yakın takibinde hem enflasyonla mücadele adımları hem dar gelirli ve emeklinin alım gücünün yükseltilmesi seçenekleri toplantıda istişare edilecek. Fahiş fiyatla mücadeleye dönük atılabilecek adımlar da toplantıda incelenecek.