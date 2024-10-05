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Başkan Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yı kabul etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 15:57 Güncelleme: 05.10.2024 16:40
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Başkan Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. (AA)

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. (AA)

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. (AA)

İMZALAR ATILACAK

Erdoğan, Trovoada ile çalışma öğle yemeğine ve anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.

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