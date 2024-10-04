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Bakanlık hileli ürünlerde yeni listeyi paylaştı! Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Arby's de yer aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 10:15 Güncelleme: 04.10.2024 11:29
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Bakanlık hileli ürünlerde yeni listeyi paylaştı! Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan Arby’s de yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık 2 Ekim'de yayınladığı listeye yeni firmaları da ekledi. Listede Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan hamburger zinciri Arby's de yer aldı. Kıymada tavuk taşlığı, zeytinyağında tohum yağı, yeşil fıstık tozunda yer fıstığı tespit edildi.

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