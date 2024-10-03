03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son yılların en kritik MGK’sı sona erdi! Yazılı açıklama birazdan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 23:40 Güncelleme: 03.10.2024 19:17
ABONE OL
Son yılların en kritik MGK’sı sona erdi! Yazılı açıklama birazdan

Son yılların en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Yazılı açıklama birazdan yapılacak...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör