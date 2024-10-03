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Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek

Giriş: 03.10.2024 12:54 Güncelleme: 03.10.2024 12:59
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Başkan Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

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