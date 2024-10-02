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Kritik MGK toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 23:40 Güncelleme: 02.10.2024 23:40
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Kritik MGK toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündemi ise Orta Doğu'da yaşanan gerilimler olacak. İsrail’in Filistin’de uyguladığı katliamın ardından Lübnan’a karadan saldırması, İran’ın Tel Aviv’e füze yağdırması ve yaşanan diğer güncel gelişmeler kritik MGK’da ele alınacak. Orta Doğu’da gerilim tırmanırken Türkiye’nin pozisyonu, olası risk, tehdit ve tedbirler masaya yatırılacak.

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