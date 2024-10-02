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ABD basını İsrail'in planını duyurdu! İşte vuracak yerler

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 02.10.2024 11:07
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ABD basını İsrail’in planını duyurdu! İşte vuracak yerler

Katil İsrail, Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef aldı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başlarken, İran, dün akşam saatlerinde İsrail'i füze yağmuruna tuttu. İsrail kanadı, İran'ın saldırısına karşılık vereceğini duyururken ABD medyası İran'da vurulacak hedefleri açıkladı. Öte yandan İsrail basını da saldırıya karşılığın ilerleyen günlerde verileceğini belirtti.

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