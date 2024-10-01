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MHP lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:39 Güncelleme: 01.10.2024 11:21
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MHP lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başka bir Türkiye'nin olmadığını vurgulayan Bahçeli Türk milletinin her ferdinin birbirine sarılmak zorunda olduğunu ifade etti. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıya ilişkin de konuşan Bahçeli insani krizlerin adeta volkan gibi patladığını belirtti. İsrail'in kontrolden çıktığını ve bölgede insanlığın can çekiştiğini söyleyen Bahçeli "Kontrolden çıkan İsrail zorbalıklarına yenilerini ekliyor" dedi. Konuya ilişkin İslam ülkelerine seslenen Bahçeli "Nereye gittiniz? Nereye saklandınız? Ayıp değil midir?" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Suriye'nin buluşması gerektiğini belirten Bahçeli uyanık halde durmanın milli güvenlik için önemli olduğunun altını çizdi. Sinan Ateş davasına ilişkin de konuşan Bahçeli ne Ülkü Ocakları'nı ne de MHP'yi çiğnetmeyeceğini ifade etti. CHP ve Halk TV'ye de mesaj veren Bahçeli "Ayağınızı denk alın" dedi.

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