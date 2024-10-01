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FETÖ'cülere kapı kapandı! Hollanda'dan yeni adım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 09:39 Güncelleme: 01.10.2024 09:39
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FETÖ’cülere kapı kapandı! Hollanda’dan yeni adım

Bugüne pek FETÖ'cülerin iltica başvurularının yüzde 99'unu kabul eden Hollanda, başvuruları reddetmeye başladı. Bu tutum sonrasında FETÖ'cüler Hollanda Vatandaşlık Dairesi'ne baskı kurmak amacıyla harekete geçti.

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