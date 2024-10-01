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Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 15:16 Güncelleme: 01.10.2024 15:59
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Başkan Erdoğan’dan TBMM’nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü ifade ederken "Her türlü fikre saygı duyarız her yapıcı teklifi değerlendiririz." dedi. Enflasyonda kalıcı düşüş sürecine girildiğini de söyleyen Başkan Erdoğan düşüşün mutfaklara da yansıyacağını belirtti. İsrail'in Lübnan saldırılarını da yorumlayan Başkan Erdoğan Netanyahu'yu Hitler'e benzetirken "Ne yaparlarsa yapsınlar en kısa sürede durdurulacaklar" dedi. İsrail'in gözünü Türkiye'ye de dikeceğini söyleyen Başkan Erdoğan "Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor" ifadelerini kullandı.

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