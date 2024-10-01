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8 ilde Siberağ-8 operasyonu: 22 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 08:33 Güncelleme: 01.10.2024 09:30
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8 ilde Siberağ-8 operasyonu: 22 kişi yakalandı

8 ilde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” suçlarından 22 şüpheli yakalandı. Şahısların hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği tespit edildi. İşte detaylar...

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