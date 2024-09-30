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Sinan Ateş davasında flaş gelişme! Avukatı değişti! Sanık Çep'ten bilirkişi raporuna itiraz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:18 Güncelleme: 30.09.2024 13:54
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Sinan Ateş davasında flaş gelişme! Avukatı değişti! Sanık Çep’ten bilirkişi raporuna itiraz

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya devam edildi. Sinan Ateş'in avukatı Ali Yücel davadan çekildi ve Yücel'in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katıldı. Tutuklu bulunan Doğukan Çep, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporuna itiraz ederek "Selman Bozkurt sağ omzundan vurulduğu halde 'sol omzundan vuruldu' yazılmış" dedi.

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