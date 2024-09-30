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Gözler Ankara'da! Kabine toplanıyor! Masada İsrail, Suriye ve ekonomi var

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 08:02 Güncelleme: 30.09.2024 09:03
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Gözler Ankara’da! Kabine toplanıyor! Masada İsrail, Suriye ve ekonomi var

Kabine bugün bir kez daha bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine'nin ana gündemi İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları olacak. Ekonomiye ilişkin gelişmelerin yanı sıra Suriye ile yeni dönemin de Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları da Kabine'de masaya yatırılacak konulardan olacak.

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