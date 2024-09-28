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CHP'li vekilin adı kaçakçılığa karışmıştı! Özgür Özel istifasını istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 19:39 Güncelleme: 28.09.2024 20:17
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CHP’li vekilin adı kaçakçılığa karışmıştı! Özgür Özel istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de aracında  2 milyon TL değerinde binlerce kaçak elektronik sigara parçası ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün istifa etmemesi durumunda Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği bildirildi.

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