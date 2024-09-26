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Bakan Murat Kurum Hatay'da 452 bin konut ve iş yeri için tarih verdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 26.09.2024 19:19 Güncelleme: 26.09.2024 19:43
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Bakan Murat Kurum Hatay’da 452 bin konut ve iş yeri için tarih verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu. Deprem konutları için tarih veren Bakan Kurum, "Hamdolsun konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaşmıştır. İnşallah daha önce de ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. Ayrıca Kurum, "Deprem bölgesini siyasi malzeme yapmayın, deprem bölgesindeki milletimizin, vatandaşımızın duygularını istismar etmeyin" dedi.

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