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CHP'deki para kuleleri davasında hesap vakti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 07:43
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CHP’deki para kuleleri davasında hesap vakti!

CHP'li İBB'de ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerine ilişkin dava bugün başlıyor. İlk duruşma öncesi, sanıklar arasında yer alan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı olan Can Poyraz, dava öncesi yaptığı paylaşımlarla CHP yönetimini topa tuttu.

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