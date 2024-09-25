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Başkan Erdoğan'dan NBC News önemli açıklamalar:

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 05:38 Güncelleme: 25.09.2024 05:47
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Başkan Erdoğan’dan NBC News önemli açıklamalar:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NBC News kanalına verdiği röportajda Gazze'deki İsrail katliamlarına vurgu yaparak, "1947'li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır." dedi.

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