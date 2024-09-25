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Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli kabul! İtalya Başbakanı Meloni görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 17:46 Güncelleme: 25.09.2024 17:51
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Başkan Erdoğan’dan ABD’de önemli kabul! İtalya Başbakanı Meloni görüştü

BM 79. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'daki son durum, Ukrayna ve ikili ilişkiler ele alındı.

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