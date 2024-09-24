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Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak! Ana gündem Gazze

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 09:00 Güncelleme: 24.09.2024 09:28
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Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşacak! Ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta yoğun temaslarını sürdürürken bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın mesajlarının ne olacağı merak edilirken konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam olması bekleniyor. Başkan Erdoğan üye ülkelere İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısında bulunacak. İşte detaylar...

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