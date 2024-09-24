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Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 10:34
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Bakan Uraloğlu’ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolla Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin, "Dört ülke olarak orada masadayız. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar... Türkiye olarak elbette masadayız. Projeler bitti, finansmanı konuşuyoruz." dedi.

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