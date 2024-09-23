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Başkan Erdoğan'dan ABD'de dünyaya net mesaj: İsrail barışı tehdit ediyor

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 05:55 Güncelleme: 23.09.2024 06:22
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Başkan Erdoğan’dan ABD’de dünyaya net mesaj: İsrail barışı tehdit ediyor

Başkan Erdoğan, BM Zirvesi kapsamında geldiği ABD'de Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Teröristlerin oyununa gelmeyin. Teröristler Türk toplumunda ayrışmayı körüklüyor." uyarısında bulundu. İslamofobinin dünya genelinde bir salgına dönüştüğüne de dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Müslüman düşmanlığına karşı mücadele edeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki göstererek "İsrail’in işgali bir an önce durmalı. Tüm dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor" açıklamasını yaptı.

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