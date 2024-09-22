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Başkan Erdoğan'dan New York'ta sıcak temas! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 21:01 Güncelleme: 22.09.2024 22:13
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Başkan Erdoğan’dan New York’ta sıcak temas! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Türkevi’nde kabul etti.

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