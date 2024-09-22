23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli temas! Sırbistan lideri Vucic ile görüştü | "Dünya İsrail'e karşı tek ses olmalı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 21:01 Güncelleme: 23.09.2024 01:50
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan New York’ta önemli temas! Sırbistan lideri Vucic ile görüştü | Dünya İsrail’e karşı tek ses olmalı

Birleşmiş Milletler (BM) 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilirken başkan Erdoğan Gazze’de İsrail saldırganlığı nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşandığını, katliamların durması için uluslararası toplumun tek ses olması gerektiğini ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör