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Başkan Erdoğan New York'ta önemli temas! Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti | Gündem Gazze

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 21:01 Güncelleme: 23.09.2024 00:01
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Başkan Erdoğan New York’ta önemli temas! Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti | Gündem Gazze

Birleşmiş Milletler (BM) 79'ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı'nı ziyaret etti. Temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Türkevi’nde kabul etti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini vurguladı.

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