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Bakan Fidan'dan ABD'de Gazze temasları! "İsrail dezenformasyonları işgali derinleştiriyor"

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 18:36 Güncelleme: 22.09.2024 21:03
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Bakan Fidan’dan ABD’de Gazze temasları! İsrail dezenformasyonları işgali derinleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan yaptığı açıklamada İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koyulmasına dikkat çekerek, yanlış anlatıların "işgali derinleştirmek için kullanıldığını" söyledi.

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