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Bakan Fidan ABD'de İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 18:36
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Bakan Fidan ABD’de İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

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