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Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM Genel Kurulu'nda ana gündem Gazze

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 06:31 Güncelleme: 21.09.2024 06:35
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Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor: BM Genel Kurulu’nda ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 79. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın 24 Eylül'de konuşma yapacağı açıklanırken, konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam olması bekleniyor. Diğer yandan ABD çıkarmasında yoğun bir diplomasi trafiğine girecek olan Başkan Erdoğan'ın iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

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