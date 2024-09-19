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İSKİ'nin fatura vurgununa İstanbullu isyanı: 16 milyon için "kazıklıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 09:56
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İSKİ’nin fatura vurgununa İstanbullu isyanı: 16 milyon için kazıklıyoruz

İstanbul'da son aylarda İSKİ fatura okuma gün sayısının yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün sayısıyla fatura kesmeye devam ediyor. Faturalar üzerinden yapılan vurguna İstanbullular isyan ederken çok sayıda konutun aylık faturası 1000 TL'yi geçti. Yapılan itirazlar da sonuçsuz kalırken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından İSKİ'nin vurgununa tepki gösterdi. Yorumlarda "Sallamasyon fatura ile 16 milyon için kazıklıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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