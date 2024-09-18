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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye tarımda güçlü bir ülke

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 01:13
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye tarımda güçlü bir ülke

AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği istişare toplantısına katılmak üzere Isparta'ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 milyar dolar üretimden 70 milyar dolar üretim rakamına ulaştıklarını belirterek, “Türkiye tarımda güçlü bir ülke, 3 milyar dolar ihracattan 31 milyar doları geçen yıl inşallah bu yıl 33 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık ve halkımızın da tüketimini sağladık. Herhangi bir arz sıkıntısı olmadan bu çalışmalarımız işbirliği içinde devam edecek" dedi.

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