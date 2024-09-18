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Başkan Erdoğan'dan Müteahhit Hizmetleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 14:48 Güncelleme: 18.09.2024 15:04
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Başkan Erdoğan’dan Müteahhit Hizmetleri Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan ihracatın 256 milyar dolara yükseldiğini vurgularken "Türk ürünlerinin girmediği ülke kalmadı" dedi.

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