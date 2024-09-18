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Başkan Erdoğan Ankara'da vatandaşlarla bir araya geldi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 17:48 Güncelleme: 18.09.2024 18:06
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Başkan Erdoğan Ankara’da vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara bir pastaneyi ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. İşte o ziyaretten kareler...

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