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Bakan Bayraktar Libyalı mevkidaşı ile görüştü! Gündem petrol ve doğalgaz aramaları

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 00:24
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Bakan Bayraktar Libyalı mevkidaşı ile görüştü! Gündem petrol ve doğalgaz aramaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde petrol ve doğal gaz aramalarının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını ele alındı.

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