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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'den net mesaj! "Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 20:51 Güncelleme: 16.09.2024 20:54
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’den net mesaj! Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin ekonomisine dair merak edilen soruları yanıtlıyor. Cari açığa da değinen Bakan Şimşek, "Birincil önceliğimiz ülkenin dış kırılganlığını azaltmak. Bu bizim ana hedeflerimizden bir tanesiydi. İkinci başlığımız da enflasyonu kontrol altına almak. Bizim geçen sene başlarken makro finansal istikrar derken bunu kastettik. Geçen sene mayıs ayı itibarıyla 57 milyar dolarlık cari açığımız vardı. Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik." ifadelerini kullandı.

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