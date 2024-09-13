14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tutuklu amca Salim Güran'ın yeni ifadesi A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 23:53 Güncelleme: 14.09.2024 00:47
ABONE OL
Tutuklu amca Salim Güran’ın yeni ifadesi A Haber’de!

Diyarbakır'da Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Yeniden ifadesi alınan tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. Amca Güran, telefonunda sildiği aramalara ilişkin "Yakınlarım niye kayıtları sildi bilmiyorum, ben sürekli telefonumda olan verileri siliyorum" dedi. Tüm suçlamaları reddeden amca Güran ifade konusunda kimseyi yönlendirmediğini söyleyerek "Nevzat'a Narin'in öldürdüm demedim." dedi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör