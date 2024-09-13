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Başkan Erdoğan Taha Akgül'ü kabul etti

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:43
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Başkan Erdoğan Taha Akgül’ü kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül'ü kabul etti.

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