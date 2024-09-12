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Salim Güran'ın sır görüşmesi! 5 kez aramıştı | WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 12.09.2024 14:35 Güncelleme: 12.09.2024 14:44
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Salim Güran’ın sır görüşmesi! 5 kez aramıştı | WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın yeğeninin kaybolduğu gün saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı kuzeni Mehmet Şerif Güran, sır telefon görüşmesini anlattı. Şerif Güran, "Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı." derken, olay günü tutuklu amcanın kendisine attığı WhatsApp mesajlarını da gösterdi.

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