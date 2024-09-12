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Narin Güran nerede öldürüldü? A Haber canlı yayınında ortaya çıktı: İşte cinayetin işlendiği yer!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 00:50 Güncelleme: 12.09.2024 01:08
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Narin Güran nerede öldürüldü? A Haber canlı yayınında ortaya çıktı: İşte cinayetin işlendiği yer!

Türkiye, 8 yaşında vahşice öldürülen Narin Güran cinayetine kilitlendi. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın A Haber canlı yayında yaptığı açıklamalar tüyler ürpertti. Canlı yayında minik Narin'in 21 Ağustos günü öldürüldüğü ahır görüntülendi.

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