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Narin Güran cinayetinde yasak ilişki itirafı! Ahırda bir şeyler mi gördü?

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 07:47 Güncelleme: 12.09.2024 07:58
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Narin Güran cinayetinde yasak ilişki itirafı! Ahırda bir şeyler mi gördü?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetindeki sır perdesi aralanıyor. Küçük Narin'in cesedini dereye gömen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kan dondurdu. Bahtiyar, tutuklu bulunan amca Salim Güran ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Bahtiyar, "Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Narin, ahır olarak kullanılan bölümde bir şeyler görmüş olabilir diye düşünüyorum." dedi.

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