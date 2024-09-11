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Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyede! Anne, baba ve iki ağabey de aralarında

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 09:05 Güncelleme: 11.09.2024 09:36
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Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyede! Anne, baba ve iki ağabey de aralarında

Diyarbakır’da, 21 Ağustos günü kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen şüpheliler arasında anne, baba ve iki ağabey de bulunuyor. Diğer yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan köy imamı serbest bırakıldı.

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