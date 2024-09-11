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AYM'de Kıratlı için yemin töreni: Başkan Erdoğan da katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 15:28 Güncelleme: 11.09.2024 15:28
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AYM’de Kıratlı için yemin töreni: Başkan Erdoğan da katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Metin Kıratlı’nın Yemin Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya karşıladı.

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