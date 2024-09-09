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Narin Güran olayında ilk itiraf geldi: Cesedi çuval içinde bana verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 10:55 Güncelleme: 09.09.2024 11:29
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Narin Güran olayında ilk itiraf geldi: Cesedi çuval içinde bana verdi

Kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran olayında ilk itiraf geldi. Gözaltına alınanlardan biri Narin'in muhtar olan amcasının cesedi çuval içerisinde kendisine verdiğini söyledi. Gözaltındaki şahıs, "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Ayrıca otopside Narin'in vücudundan 91 numune alındığı ve sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu öğrenildi.

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