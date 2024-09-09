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Kabine'de yoğun gündem! İşte masadaki konular

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 08:48 Güncelleme: 09.09.2024 09:02
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Kabine’de yoğun gündem! İşte masadaki konular

Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Kabine toplantısında gündeme ilişkin birçok konu ele alınacak. Son dönemde tartışılan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni yanı sıra, enflasyonla mücadele ve aileye yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.

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