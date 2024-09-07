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Kocaeli'ye 657 bin metrekarelik 3 millet bahçesi: Açılış Erdoğan'dan...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:04 Güncelleme: 07.09.2024 11:11
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Kocaeli’ye 657 bin metrekarelik 3 millet bahçesi: Açılış Erdoğan’dan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışına katılacak. Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda tamamlanan projelerin görsellerine de yer verildi. İşte detaylar...

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