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Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! "B+'dan BB-'ye..."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 00:07 Güncelleme: 07.09.2024 00:23
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Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti! B+’dan BB-’ye...

Son dakika haberleri... Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti.

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