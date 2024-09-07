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CANLI | Başkan Erdoğan'dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 15:29 Güncelleme: 07.09.2024 15:43
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CANLI | Başkan Erdoğan’dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Türkiye'nin bölgesinin yıldızı olduğunu ifade ederken eğitimde, sağlıkta ve güvenlikte ilkler yaşandığını belirtti. İmam hatipleri kuranların ilk başta birkaç kişi olduğunun altını çizen Erdoğan "Biz bir avuçken şimdi sel olduk" dedi. İman ve Kur'an-ı Kerim olmadan vatan olmayacağını vurgulayan Erdoğan "Bu topraklardan imanı alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.

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