07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama! Suçsuz olduğu anlamına...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 18:12 Güncelleme: 07.09.2024 19:07
ABONE OL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Engin Polat’ın tahliyesiyle ilgili açıklama! Suçsuz olduğu anlamına...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Engin Polat'ın tahliyesine değinerek açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Cumhuriyet Savcılarımız itiraz etmiştir. Değerlendirecek olan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör