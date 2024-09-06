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Dilan - Engin Polat davasında karar günü! Gözler mahkemede...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 09:10
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Dilan - Engin Polat davasında karar günü! Gözler mahkemede...

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Dün görülen duruşmada savcı, Polat ailesinin kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Şimdi ise gözler bugünkü duruşmaya çevrildi. Mahkeme bugün ara kararını açıklayacak.

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